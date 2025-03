Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittwochvormittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Unilever. Zuletzt stieg die Unilever-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 45,93 GBP.

Das Papier von Unilever legte um 09:07 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 45,93 GBP. Die Unilever-Aktie legte bis auf 46,13 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 46,09 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 108.493 Unilever-Aktien.

Am 10.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,34 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Unilever-Aktie somit 8,76 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.04.2024 (37,30 GBP). Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 18,79 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,92 EUR, nach 1,48 GBP im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,67 GBP.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 GBP je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Unilever mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 31.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 23.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,15 EUR je Aktie belaufen.

