Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Unilever

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 38,04 GBP ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die Unilever-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 38,04 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die Unilever-Aktie bis auf 38,02 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,16 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.084.978 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,83 GBP) erklomm das Papier am 29.04.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Unilever-Aktie derzeit noch 17,87 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.01.2024 (36,81 GBP). Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 3,23 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 41,99 GBP für die Unilever-Aktie.

Am 08.02.2024 hat Unilever die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 15.800,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15.242,00 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Unilever am 25.07.2024 präsentieren. Am 24.07.2025 wird Unilever schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,72 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

