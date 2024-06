Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever reagiert am Mittwochmittag positiv

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Unilever. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 43,89 GBP zu.

Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 43,89 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Unilever-Aktie bei 43,91 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 43,79 GBP. Zuletzt wurden via London 407.218 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 08.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 44,18 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,66 Prozent. Am 23.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 36,81 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 19,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Unilever-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,71 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,78 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 44,92 GBP je Unilever-Aktie aus.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,34 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Unilever noch ein Gewinn pro Aktie von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Unilever 10,80 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,80 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,75 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

Redaktion finanzen.net

