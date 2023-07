Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Unilever zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die Unilever-Aktie zeigte sich zuletzt im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 39,58 GBP an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:07 Uhr die Unilever-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 39,58 GBP. Die Unilever-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 39,64 GBP. In der Spitze büßte die Unilever-Aktie bis auf 39,47 GBP ein. Bei 39,52 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via London 43.679 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.04.2023 bei 44,83 GBP. 13,26 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 37,98 GBP. Mit Abgaben von 4,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,04 GBP.

Unilever veröffentlichte am 27.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal hat Unilever 14.611,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13.121,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 25.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 25.07.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,57 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

