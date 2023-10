Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Unilever. Zuletzt wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 39,40 GBP nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 39,40 GBP. In der Spitze gewann die Unilever-Aktie bis auf 39,75 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 39,32 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1.040.494 Unilever-Aktien.

Bei 44,83 GBP markierte der Titel am 29.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Unilever-Aktie mit einem Kursplus von 13,80 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,98 GBP. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 3,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 44,39 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Unilever am 25.07.2023 vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14.750,00 EUR im Vergleich zu 13.782,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 30.01.2025.

In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Zuversicht in Europa: STOXX 50 verbucht letztendlich Zuschläge

Börse Europa: STOXX 50 am Mittwochnachmittag im Aufwind

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone