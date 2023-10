Kurs der Unilever

Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag auf grünem Terrain

12.10.23 09:22 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Unilever. Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 39,39 GBP.

Um 09:07 Uhr sprang die Unilever-Aktie im London-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 39,39 GBP zu. Die Unilever-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 39,42 GBP aus. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,32 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 66.154 Unilever-Aktien. Der Anteilsschein kletterte am 29.04.2023 auf bis zu 44,83 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 13,83 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 37,98 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 3,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,39 GBP an. Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 25.07.2023. Der Umsatz lag bei 14.750,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13.782,00 EUR erwirtschaftet worden. Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Unilever wird am 01.02.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 30.01.2025. Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,63 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie Zuversicht in Europa: STOXX 50 verbucht letztendlich Zuschläge Börse Europa: STOXX 50 am Mittwochnachmittag im Aufwind Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

