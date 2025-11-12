Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Mittwochnachmittag südwärts

Unilever im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 46,00 GBP nach.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 46,00 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Unilever-Aktie bisher bei 45,68 GBP. Mit einem Wert von 45,82 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 776.089 Unilever-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.04.2025 bei 49,10 GBP. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 6,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 43,11 GBP erreichte der Anteilsschein am 19.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,81 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,91 GBP.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,29 GBP gegenüber 0,29 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.02.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 04.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Unilever.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,98 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

