Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever gewinnt am Nachmittag

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Unilever. Das Papier von Unilever legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 37,88 GBP.

Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:34 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 37,88 GBP. Der Kurs der Unilever-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 37,95 GBP zu. Bei 37,47 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 686.865 Unilever-Aktien den Besitzer.

Bei 44,83 GBP erreichte der Titel am 29.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,35 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,19 GBP. Dieser Wert wurde am 01.12.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,00 GBP für die Unilever-Aktie aus.

Unilever veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15.739,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 15.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Unilever wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,61 EUR je Unilever-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zeigt sich mittags leichter

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start freundlich

Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich fester