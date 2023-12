Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag verlustreich

Unilever im Blick

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 37,73 GBP.

Die Unilever-Aktie gab im London-Handel um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 37,73 GBP nach. Bei 37,41 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,47 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 83.004 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 29.04.2023 markierte das Papier bei 44,83 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 18,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.12.2023 bei 37,19 GBP. Abschläge von 1,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,00 GBP.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz wurde auf 15.739,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.800,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 30.01.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

