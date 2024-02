Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 39,82 GBP.

Das Papier von Unilever gab in der London-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 39,82 GBP abwärts. Die Unilever-Aktie sank bis auf 39,75 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,03 GBP. Zuletzt wechselten via London 347.440 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 29.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 44,83 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,81 GBP. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 8,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,74 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,09 GBP aus.

Am 08.02.2024 lud Unilever zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,53 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15.242,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 15.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,60 EUR je Unilever-Aktie.

