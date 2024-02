Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever zieht am Dienstagnachmittag an

Aktie im Blick

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Unilever konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 40,00 GBP.

Das Papier von Unilever konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 40,00 GBP. Im Tageshoch stieg die Unilever-Aktie bis auf 40,14 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 40,03 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 864.137 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 29.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,83 GBP an. 12,09 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 36,81 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 7,98 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2022 erhielten Unilever-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,74 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 41,99 GBP.

Am 08.02.2024 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,53 Prozent auf 15.242,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,60 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

