Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag ohne große Veränderung

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Unilever. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Unilever-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 39,90 GBP.

Die Unilever-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 39,90 GBP. Die Unilever-Aktie legte bis auf 40,12 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Unilever-Aktie sank bis auf 39,90 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,03 GBP. Zuletzt wurden via London 44.320 Unilever-Aktien umgesetzt.

Bei 44,83 GBP markierte der Titel am 29.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 12,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 36,81 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.01.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 7,75 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,74 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 42,09 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 08.02.2024. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,53 Prozent auf 15.242,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.800,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Unilever.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,60 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

