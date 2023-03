Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Montagvormittag tiefer

Das Papier von Unilever befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,4 Prozent auf 40,53 GBP ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Unilever-Aktie bis auf 40,54 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,68 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 36.293 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,00 GBP erreichte der Titel am 15.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 33,06 GBP fiel das Papier am 12.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 22,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 41,45 GBP aus.

Am 09.02.2023 hat Unilever die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Unilever hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.800,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.453,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 25.07.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 25.07.2024.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,99 EUR je Unilever-Aktie.

