Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittwochnachmittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Unilever. Zuletzt stieg die Unilever-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 38,90 GBP.

Werte in diesem Artikel

Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:52 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 38,90 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Unilever-Aktie bei 39,07 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,84 GBP. Zuletzt wechselten via London 701.996 Unilever-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 44,83 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.04.2023). Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 13,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Unilever-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,80 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 41,99 GBP an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 08.02.2024. Mit einem Umsatz von 15.242,00 EUR, gegenüber 15.800,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,53 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Unilever am 25.07.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2026 3,10 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Pluszeichen in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 mittags

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 gibt am Mittag nach

Börse Europa in Rot: STOXX 50 zum Handelsstart mit Abgaben