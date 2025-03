Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Donnerstagnachmittag schwächer

Unilever im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Unilever. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 45,11 GBP.

Die Unilever-Aktie gab im London-Handel um 15:53 Uhr um 1,6 Prozent auf 45,11 GBP nach. Im Tief verlor die Unilever-Aktie bis auf 45,06 GBP. Bei 45,60 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 2.347.155 Unilever-Aktien gehandelt.

Am 10.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,34 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,30 GBP am 18.04.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,48 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,92 EUR je Unilever-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,67 GBP je Unilever-Aktie aus.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,29 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Unilever noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 GBP in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 9,29 Mrd. GBP umgesetzt.

Unilever wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 23.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,15 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie tiefer: Unilever will Verkauf von Lebensmittelmarken beschleunigen

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 mittags in Rot

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 verliert schlussendlich