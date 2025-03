Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Donnerstagvormittag verlustreich

Unilever im Blick

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Unilever-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 45,68 GBP.

Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 45,68 GBP. Die Abwärtsbewegung der Unilever-Aktie ging bis auf 45,56 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 45,60 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 233.220 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 10.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,34 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. Am 18.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 37,30 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

Nach 1,48 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,92 EUR je Unilever-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 48,67 GBP je Unilever-Aktie an.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Unilever 9,29 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,29 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Unilever wird am 31.07.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2025 3,15 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

