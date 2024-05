Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever zeigt sich am Nachmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Unilever gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Unilever-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 43,22 GBP.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr stieg die Unilever-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 43,22 GBP. Die Unilever-Aktie legte bis auf 43,33 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,82 GBP. Von der Unilever-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.119.002 Stück gehandelt.

Am 16.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,78 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 1,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 23.01.2024 Kursverluste bis auf 36,81 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 14,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,80 EUR. Im Vorjahr erhielten Unilever-Aktionäre 1,71 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,12 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 abgelaufenen Quartal legte Unilever am 03.02.2011 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Unilever ein EPS von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,80 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,80 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2024 2,73 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Mittag im Plus

Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags in Rot

Stoxx Europe 50-Titel Unilever-Aktie: So viel Dividende zahlt Unilever an Anleger aus