Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittwochvormittag fester

Die Aktie von Unilever gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Das Papier von Unilever konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 45,11 GBP. Bei 45,11 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 44,87 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 33.543 Unilever-Aktien.

Am 10.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,34 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 11,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.02.2025 bei 43,11 GBP. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 4,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Unilever-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,48 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,85 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 50,05 GBP für die Unilever-Aktie.

Am 03.02.2011 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 GBP je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 9,29 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,29 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,98 EUR in den Büchern stehen haben wird.

