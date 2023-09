Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever büßt am Vormittag ein

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 40,23 GBP.

Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 40,23 GBP ab. Das bisherige Tagestief markierte Unilever-Aktie bei 40,23 GBP. Bei 40,33 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 35.800 Unilever-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,83 GBP. Dieser Kurs wurde am 29.04.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,98 GBP ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,88 GBP.

Unilever ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14.750,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.782,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 30.01.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 2,62 EUR im Jahr 2023 aus.

