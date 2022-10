Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Donnerstagmittag mit roten Vorzeichen

Um 12:22 Uhr rutschte die Unilever-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 44,48 EUR ab. Im Tief verlor die Unilever-Aktie bis auf 44,24 EUR. Bei 44,66 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 8.669 Unilever-Aktien den Besitzer.

Bei 48,47 EUR erreichte der Titel am 27.07.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Unilever-Aktie derzeit noch 8,24 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 11.03.2022 auf bis zu 39,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 12,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 41,68 GBP an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Unilever am 26.07.2022 vor. Auf der Umsatzseite standen 13.782,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.328,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Unilever wird am 02.02.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 01.02.2024 dürfte Unilever die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 2,53 EUR je Aktie belaufen.

