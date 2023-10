Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever kommt am Mittag kaum vom Fleck

So entwickelt sich Unilever

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Unilever. Mit einem Kurs von 39,27 GBP zeigte sich die Unilever-Aktie im London-Handel zuletzt kaum verändert.

Anleger zeigten sich um 11:49 Uhr bei der Unilever-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 39,27 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Unilever-Aktie bei 39,48 GBP. Der Kurs der Unilever-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 39,17 GBP nach. Bei 39,20 GBP eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 397.176 Aktien.

Am 29.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 44,83 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Unilever-Aktie mit einem Kursplus von 14,16 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,98 GBP am 14.10.2022. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 3,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Unilever-Aktie im Durchschnitt mit 44,39 GBP.

Unilever ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14.750,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.782,00 EUR in den Büchern standen.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,63 EUR je Unilever-Aktie.

