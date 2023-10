Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever zeigt sich am Nachmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Unilever. Das Papier von Unilever konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,8 Prozent auf 39,55 GBP.

Um 15:53 Uhr stieg die Unilever-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 39,55 GBP. Die Unilever-Aktie legte bis auf 39,55 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 39,20 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via London 1.235.971 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,83 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Unilever-Aktie derzeit noch 13,35 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 37,98 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 4,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 44,39 GBP an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 25.07.2023. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.782,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14.750,00 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2023 2,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

