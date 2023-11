Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever gibt am Vormittag ab

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 39,24 GBP nach.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:00 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 39,24 GBP. Das bisherige Tagestief markierte Unilever-Aktie bei 39,39 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,55 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 37.807 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 44,83 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,21 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 2,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 44,78 GBP an.

Unilever veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,39 Prozent auf 15.739,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 15.800,00 EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 30.01.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,61 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

STOXX-Handel: Am Mittag Pluszeichen im STOXX 50

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 schwächelt schlussendlich

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt nachmittags