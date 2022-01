Unilever Aktie News: Unilever zeigt sich fester

Zuletzt stieg die Unilever-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 46,92 EUR. Die Unilever-Aktie legte bis auf 46,92 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 46,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 602 Unilever-Aktien den Besitzer.

Bei 51,09 EUR erreichte der Titel am 16.06.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Am 26.02.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 43,10 EUR.

Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 42,27 GBP angegeben. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,79 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Unilever ist einer der weltweit größten Anbieter von Markenartikeln in den Bereichen Ernährung, Körperpflege, Parfum, Kosmetik sowie Wasch- und Reinigungsmittel. Der wesentliche Teil des Unilever-Geschäftes besteht aus der Herstellung und dem Vertrieb von täglich gebrauchten Markenartikeln. Die beiden Unternehmen Unilever N. V. und Unilever plc bilden eine lose Einheit, welche von einem gemeinsamen Management geleitet wird und vertraglich eng miteinander verbunden ist. Zu den Produkten des Unternehmens gehören unter anderem Deodorants, Körperpflegeprodukte, Haushaltsreiniger, Koch- und Backprodukte wie Dressings, Brotaufstriche und Tütensuppen sowie Getränke und Eiscreme. Unilever hält in seinen Produktkategorien einige weltweit bekannten Marken wie Axe, Dove, Domestos, Knorr, Magnum, Lipton und Ben & Jerry’s.

