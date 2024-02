Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever steigt am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Unilever gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 39,99 GBP nach oben.

Die Unilever-Aktie konnte um 15:52 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 39,99 GBP. In der Spitze gewann die Unilever-Aktie bis auf 40,26 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,03 GBP. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 583.989 Aktien.

Bei 44,83 GBP markierte der Titel am 29.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,12 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,81 GBP am 23.01.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Unilever-Aktie 7,95 Prozent sinken.

Nachdem Unilever seine Aktionäre 2022 mit 1,48 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,74 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 41,99 GBP an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 08.02.2024. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.242,00 EUR – das entspricht einem Minus von 3,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.800,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,60 EUR je Unilever-Aktie.

