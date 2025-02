Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Freitagmittag im Minusbereich

Kurs der Unilever

Die Aktie von Unilever gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 1,2 Prozent auf 44,27 GBP ab.

Die Unilever-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 44,27 GBP abwärts. Bei 44,20 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 44,65 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 778.039 Unilever-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,34 GBP) erklomm das Papier am 10.09.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,71 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 18.04.2024 Kursverluste bis auf 37,30 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,79 EUR, nach 1,48 GBP im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,43 GBP für die Unilever-Aktie aus.

Am 03.02.2011 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 31.12.2010 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP erwirtschaftet worden. Unilever hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 23.07.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,14 EUR je Unilever-Aktie.

