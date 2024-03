Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag nahe Nulllinie

Aufschläge in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag mit Kursplus

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones steigt zum Ende des Mittwochshandels

Here's Why Merck (MRK) Fell More Than Broader Market

Nestlé shareholders call on food giant to reduce reliance on unhealthy products

Heute im Fokus

Fisker prüft wohl Insolvenzantrag. Hapag-Lloyd erwartet weiteren Ergebnisrückgang in 2024. Meyer Burger erleidet heftigen Verlust. Gründer von Under Armour übernimmt wieder Chefposten. Boeing hat keine Unterlagen zu Arbeiten an Rumpf-Fragment. RTL verdient wegen schwachem Werbemarkt weniger. SAF-HOLLAND will Dividende deutlich anheben.