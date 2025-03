Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag gefragt

So entwickelt sich Unilever

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 45,49 GBP.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,5 Prozent auf 45,49 GBP. Die Unilever-Aktie legte bis auf 45,57 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 45,40 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 439.308 Unilever-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.09.2024 auf bis zu 50,34 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.04.2024 bei 37,30 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 18,00 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,92 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 48,67 GBP.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 9,29 Mrd. GBP, gegenüber 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Unilever am 31.07.2025 präsentieren. Unilever dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Unilever-Gewinn in Höhe von 3,15 EUR je Aktie aus.

