Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag auf grünem Terrain

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Unilever. Zuletzt konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,1 Prozent auf 46,78 GBP.

Das Papier von Unilever konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 46,78 GBP. Die Unilever-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 47,11 GBP aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,10 GBP. Zuletzt wurden via London 355.029 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 10.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,34 GBP an. Gewinne von 7,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,30 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 20,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Unilever-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,91 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,64 GBP aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 03.02.2011. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 GBP, nach 0,29 GBP im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 9,29 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unilever 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 3,13 EUR im Jahr 2025 aus.

