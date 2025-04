Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Montagnachmittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 46,86 GBP.

Die Unilever-Aktie stieg im London-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 46,86 GBP. Die Unilever-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,11 GBP an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 47,10 GBP. Bisher wurden via London 982.933 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 50,34 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2024). Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 6,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.04.2024 bei 37,30 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

Nach 1,48 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,91 EUR je Unilever-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,64 GBP je Unilever-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Unilever am 03.02.2011 vor. In Sachen EPS wurden 0,29 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Unilever am 31.07.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 23.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,13 EUR fest.

