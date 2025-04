Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Montagvormittag im Aufwind

So bewegt sich Unilever

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Unilever. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 46,83 GBP zu.

Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 46,83 GBP. Die Unilever-Aktie legte bis auf 47,11 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 47,10 GBP. Zuletzt wechselten 109.560 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 10.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,34 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,50 Prozent hinzugewinnen. Bei 37,30 GBP erreichte der Anteilsschein am 18.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 25,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,91 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 47,64 GBP angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 03.02.2011. Es stand ein EPS von 0,29 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Unilever noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 GBP in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 9,29 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unilever 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Unilever wird am 31.07.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 23.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2025 3,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

