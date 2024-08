Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Mittag fester

Kurs der Unilever

Die Aktie von Unilever zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,6 Prozent auf 47,54 GBP zu.

Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 47,54 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Unilever-Aktie bei 47,74 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 47,55 GBP. Zuletzt wurden via London 280.560 Unilever-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 49,20 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). 3,49 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 22,58 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,78 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,64 GBP.

Am 03.02.2011 hat Unilever die Kennzahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,29 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Unilever noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 GBP in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,29 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Unilever am 13.02.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 29.01.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Unilever.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,88 EUR fest.

