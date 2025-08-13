Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Unilever

Unilever im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 1,3 Prozent auf 45,10 GBP ab.

Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 11:49 Uhr um 1,3 Prozent auf 45,10 GBP ab. Zwischenzeitlich weitete die Unilever-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 45,08 GBP aus. Den Handelstag beging das Papier bei 45,32 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 174.849 Unilever-Aktien.

Am 10.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,34 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,62 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 43,11 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 4,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Unilever seine Aktionäre 2024 mit 1,48 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,83 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,05 GBP an.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,29 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,29 Mrd. GBP.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 04.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 2,98 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

