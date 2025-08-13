DAX24.255 +0,3%ESt505.397 +0,2%Top 10 Crypto17,05 +0,3%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin104.227 -1,1%Euro1,1683 -0,2%Öl65,88 +0,2%Gold3.357 +0,1%
Unilever im Blick

Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Donnerstagvormittag tiefer

14.08.25 09:24 Uhr
Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Donnerstagvormittag tiefer

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Unilever-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 45,16 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Unilever plc
52,74 EUR -0,04 EUR -0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr ging es für die Unilever-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 45,16 GBP. Der Kurs der Unilever-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 45,13 GBP nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,32 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 51.358 Unilever-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,34 GBP) erklomm das Papier am 10.09.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. Am 19.02.2025 gab der Anteilsschein bis auf 43,11 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 4,54 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Unilever-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,48 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,83 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,05 GBP an.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 abgelaufenen Quartal legte Unilever am 03.02.2011 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 GBP gegenüber 0,29 GBP im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 04.02.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,98 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

