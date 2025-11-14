Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag verlustreich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 1,7 Prozent auf 44,87 GBP.

Das Papier von Unilever gab in der London-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 44,87 GBP abwärts. Die Unilever-Aktie gab in der Spitze bis auf 44,83 GBP nach. Bei 45,31 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 1.227.046 Aktien.

Bei einem Wert von 49,10 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 43,11 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Unilever seine Aktionäre 2024 mit 1,48 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,81 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,91 GBP an.

Am 03.02.2011 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 31.12.2010 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,29 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Unilever noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 GBP in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP im Vergleich zu 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Unilever wird am 05.02.2026 gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 04.02.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,98 EUR in den Büchern stehen haben wird.

