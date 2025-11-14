Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag mit roter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Unilever. Das Papier von Unilever befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,6 Prozent auf 45,38 GBP ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,6 Prozent auf 45,38 GBP. Im Tief verlor die Unilever-Aktie bis auf 45,26 GBP. Mit einem Wert von 45,31 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 92.062 Aktien.

Bei einem Wert von 49,10 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 8,20 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.02.2025 (43,11 GBP). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Unilever-Aktie 5,00 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,81 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,91 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 03.02.2011. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,29 Mrd. GBP – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,29 Mrd. GBP eingefahren.

Unilever wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 04.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 2,98 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

