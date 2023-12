So bewegt sich Unilever

Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag auf grünem Terrain

14.12.23 12:04 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 38,18 GBP.

Das Papier von Unilever legte um 11:48 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 38,18 GBP. Die Unilever-Aktie zog in der Spitze bis auf 38,37 GBP an. Bei 38,12 GBP eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Unilever-Aktien beläuft sich auf 517.588 Stück. Mit einem Kursgewinn bis auf 44,83 GBP erreichte der Titel am 29.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,43 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.12.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,19 GBP ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 42,00 GBP. Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Unilever am 26.10.2023 vor. Auf der Umsatzseite hat Unilever im vergangenen Quartal 15.739,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unilever 15.800,00 EUR umsetzen können. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Unilever am 01.02.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025. Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,61 EUR in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie Unilever-Aktie wenig bewegt: Britische Wettbewerbsaufsicht untersucht Greenwashing-Verdacht bei Unilever Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 beginnt Dienstagshandel im Plus Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zeigt sich mittags leichter

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com