Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Donnerstagvormittag mit Aufschlag

Die Aktie von Unilever zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Unilever-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 38,22 GBP.

Die Unilever-Aktie konnte um 09:06 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 38,22 GBP. Bei 38,23 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,12 GBP. Bisher wurden via London 92.651 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,83 GBP. Dieser Kurs wurde am 29.04.2023 erreicht. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 14,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.12.2023 bei 37,19 GBP. Abschläge von 2,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,00 GBP an.

Am 26.10.2023 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 15.800,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15.739,00 EUR.

Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 30.01.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,61 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

