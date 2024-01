Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag in Rot

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Unilever. Das Papier von Unilever gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 38,29 GBP abwärts.

Um 11:48 Uhr ging es für die Unilever-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 38,29 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die Unilever-Aktie bis auf 38,28 GBP. Bei 38,47 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Von der Unilever-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 185.662 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.04.2023 auf bis zu 44,83 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Unilever-Aktie somit 14,59 Prozent niedriger. Bei 37,19 GBP erreichte der Anteilsschein am 01.12.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,67 GBP je Unilever-Aktie an.

Unilever ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat Unilever im vergangenen Quartal 15.739,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unilever 15.800,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 08.02.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Unilever.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2023 2,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

