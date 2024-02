Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Unilever im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 39,90 GBP.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Unilever legte um 09:06 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 39,90 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Unilever-Aktie sogar auf 39,95 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,87 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 73.548 Unilever-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 29.04.2023 auf bis zu 44,83 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 36,81 GBP erreichte der Anteilsschein am 23.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,76 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,80 EUR. Analysten bewerten die Unilever-Aktie im Durchschnitt mit 41,99 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 08.02.2024. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,53 Prozent auf 15.242,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.800,00 EUR erwirtschaftet worden.

Unilever wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,74 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Börse Europa in Grün: STOXX 50 klettert nachmittags

Schwacher Handel in London: FTSE 100 schlussendlich leichter

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 schlussendlich leichter