Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag im Minus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 37,65 GBP.

Werte in diesem Artikel

Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 37,65 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die Unilever-Aktie bis auf 37,60 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 37,86 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 510.508 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 29.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,83 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 19,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,81 GBP ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,80 EUR, nach 1,48 GBP im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 41,99 GBP je Unilever-Aktie aus.

Unilever veröffentlichte am 08.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Unilever hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.242,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.800,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 24.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Unilever-Gewinn in Höhe von 2,72 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Freitagshandel in Europa: STOXX 50 am Freitagmittag fester

Optimismus in Europa: STOXX 50 legt zum Start zu

Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Start mit grünem Vorzeichen