Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever gewinnt am Vormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 47,03 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 47,03 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Unilever-Aktie bei 47,09 GBP. Bei 47,05 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 118.222 Unilever-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,34 GBP. Dieser Kurs wurde am 10.09.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 7,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,30 GBP. Dieser Wert wurde am 18.04.2024 erreicht. Mit Abgaben von 20,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Unilever seine Aktionäre 2024 mit 1,48 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Unilever-Aktie im Durchschnitt mit 47,64 GBP.

Am 03.02.2011 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2010 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte Unilever die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,13 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Handel in London: So bewegt sich der FTSE 100 aktuell

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 tief in der Verlustzone

Schwacher Wochentag in London: So steht der FTSE 100 am Freitagmittag