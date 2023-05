Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever zeigt sich am Vormittag fester

Aktien in diesem Artikel Unilever 50,16 EUR

Die Unilever-Aktie konnte um 09:07 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 43,73 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Unilever-Aktie sogar auf 43,77 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,71 GBP. Von der Unilever-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 65.971 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 44,83 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.04.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 2,53 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,08 GBP. Dieser Wert wurde am 20.05.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 42,31 GBP.

Unilever ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat Unilever im vergangenen Quartal 14.611,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unilever 13.121,00 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 25.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 25.07.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,57 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

