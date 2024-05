Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag kaum verändert

Notierung im Fokus

Die Aktie von Unilever zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 42,90 GBP zeigte sich die Unilever-Aktie im London-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Unilever-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 42,90 GBP. In der Spitze gewann die Unilever-Aktie bis auf 42,93 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Unilever-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 42,81 GBP aus. Mit einem Wert von 42,93 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 27.203 Unilever-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 43,66 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.05.2023). Gewinne von 1,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,81 GBP am 23.01.2024. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 16,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Unilever seine Aktionäre 2023 mit 1,71 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,12 GBP.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,34 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,80 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,80 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Unilever am 25.07.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 2,74 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

