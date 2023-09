Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever zieht am Vormittag an

Unilever im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Unilever. Zuletzt konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,8 Prozent auf 40,98 GBP.

Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 40,98 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Unilever-Aktie bei 40,99 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 40,86 GBP. Zuletzt wurden via London 90.647 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 29.04.2023 markierte das Papier bei 44,83 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,98 GBP ab. Mit einem Kursverlust von 7,33 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,88 GBP an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 25.07.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14.750,00 EUR im Vergleich zu 13.782,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,62 EUR je Aktie.

