Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag nahezu unbewegt

Die Aktie von Unilever zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Bei der Unilever-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 39,13 GBP.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Unilever-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 39,13 GBP. Die Unilever-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 39,51 GBP aus. Bei 39,00 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 39,39 GBP. Zuletzt wurden via London 263.000 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 29.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,83 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,21 GBP. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 2,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 44,78 GBP für die Unilever-Aktie aus.

Unilever ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15.739,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 15.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,61 EUR je Aktie.

