Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Unilever. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 39,42 GBP zu.

Die Unilever-Aktie konnte um 09:07 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 39,42 GBP. Die Unilever-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 39,51 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,39 GBP. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 52.898 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.04.2023 bei 44,83 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,72 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,21 GBP am 28.10.2023. Abschläge von 3,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 44,78 GBP.

Unilever gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Umsatzseitig standen 15.739,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unilever 15.800,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 30.01.2025.

In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Börse Europa in Grün: STOXX 50 liegt letztendlich im Plus

Dienstagshandel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 am Dienstagnachmittag steigen

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester