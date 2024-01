Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Kursverlauf

Die Aktie von Unilever zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Unilever-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 38,21 GBP.

Die Unilever-Aktie kam im London-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 38,21 GBP. Die Unilever-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 38,29 GBP. In der Spitze fiel die Unilever-Aktie bis auf 38,00 GBP. Mit einem Wert von 38,17 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 496.840 Aktien.

Bei 44,83 GBP markierte der Titel am 29.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Unilever-Aktie derzeit noch 17,34 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.12.2023 bei 37,19 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 42,79 GBP.

Unilever gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde auf 15.739,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.800,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Unilever am 08.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,61 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

