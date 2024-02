Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag gesucht

Kursentwicklung

Die Aktie von Unilever gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Um 11:49 Uhr stieg die Unilever-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 40,17 GBP. Die Unilever-Aktie legte bis auf 40,18 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 39,85 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 912.102 Aktien.

Bei 44,83 GBP markierte der Titel am 29.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 11,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,81 GBP am 23.01.2024. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 8,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,79 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 41,99 GBP an.

Am 08.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,53 Prozent auf 15.242,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,74 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

