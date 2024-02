Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Unilever. Das Papier von Unilever konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 1,1 Prozent auf 40,25 GBP.

Werte in diesem Artikel

Die Unilever-Aktie konnte um 15:52 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 40,25 GBP. In der Spitze legte die Unilever-Aktie bis auf 40,41 GBP zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,85 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.585.428 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,83 GBP. Dieser Kurs wurde am 29.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Unilever-Aktie mit einem Kursplus von 11,38 Prozent wieder erreichen. Am 23.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 36,81 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 8,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,79 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 41,99 GBP.

Am 08.02.2024 lud Unilever zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,53 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15.242,00 EUR im Vergleich zu 15.800,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Unilever-Bilanz für Q2 2024 wird am 25.07.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Unilever-Gewinn in Höhe von 2,74 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Aufschläge in Europa: STOXX 50 beendet den Handel in der Gewinnzone

Börse Europa in Grün: STOXX 50 klettert nachmittags

Schwacher Handel in London: FTSE 100 schlussendlich leichter